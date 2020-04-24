Лукашенко: Беларуси карантин не нужен

Необходимость в введении карантинных мер в Беларуси в связи с пандемией коронавируса нового типа отсутствует, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам главы белорусского государства, он принял решение действовать по ситуации и введет карантин и комендантский час, если они будут необходимы. «Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо», - заявил Лукашенко.

При этом белорусский лидер призвал граждан внимательно следить за здоровьем и обращаться к врачу при плохом самочувствии.