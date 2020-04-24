Россиянку с коронавирусом везли 140 км в больницу и три раза меняли отделения

В России жительница города Ярославля Ульяна Беликова долго уговаривала госпитализировать ее маму, у которой было подозрение на COVID.

В эфире «Дождя» женщина рассказала, что мать 6 апреля почувствовала себя плохо, через два дня позвонила на горячую линию города Ивантеевка. Пришедший на вызов врач написал ей направление в местную поликлинику. На следующий день Ульяна вызвала скорую. После долгих уговоров женщину госпитализировали в больницу Коломны. Скорая 2,5 часа везла женщину до больницы, после подтверждения диагноза ее три раза переводили из одного отделения в другое.

Позже Беликовой позвонили из больницы и сообщили о том, что мать ее умерла. Однако затем перезвонили, извинились и сказали, что с мамой все в порядке. Но состояние женщины тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.