За вечеринку во время карантина — штраф в 100 тысяч

Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон" Мойзе Кин заплатит штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов ($124 тыс) за проведение вечеринки во время карантина.

Как отмечается, данная сумма равняется двухнедельной зарплате 20-летнего итальянского форварда. Сообщается, что игрок организовал вечеринку с моделями, после чего "Эвертон" немедленно отреагировал заявлением, что подобное поведение противоречит политике клуба во время пандемии, передает ТАСС.

Мойзе Кин стал игроком "Эвертона" летом 2019 года. На его счету один гол и две результативные передачи в 26 играх.