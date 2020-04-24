Британия закупит 50 миллионов тестов на коронавирус

Правительство Великобритании разместило заказ на изготовление 50 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу, пишет The Daily Mail.

По информации издания, британские эксперты возлагают большие надежды на устройства, разработанные в Оксфордском университете и подходящие для использования в домашних условиях. Сообщается, что эти тесты позволяют по капле крови из пальца за 20 минут показать наличие антител, передает ТАСС.

Прототип устройства отображает результат анализа в небольшом окошке в виде одной или двух полосок наподобие тестов для определения беременности.

Участники британского консорциума по разработке методов быстрого тестирования считают, что к июню смогут наладить производство 1 млн таких устройств в неделю, а к концу года выпустить 50 млн единиц. Их цена может составить около 10 фунтов (примерно 12,5 долларов) за штуку.