Множатся спекуляции на тему «жив-мертв». Американские медиа пишут одно, южнокорейские другое, китайские воздерживаются от детальных комментариев. Разведки мира хранят молчание. Пока.

Как мы уже сообщали, состояние здоровья лидер Северной Кореи Ким Чен Ына привлекает внимание мировых медиа.

Тем не менее просачиваются все новые подробности возможного развития событий вокруг состояния здоровья преемника коммунистических властей одной из последних цитаделей коммунизма в мире.

Самой свежей информацией поделилось агентство Reuters, которое только что сообщило, что в Северную Корею отправилась из Китая группа из 50 врачей.

Это свидетельство того, что Северная Корея переживает очередной кризис передачи власти. 36-летний баловень судьбы Ким Чен Ын правил не очень долго. Тем не менее успел проявить себя как верный сын своих отца и деда — безжалостным и последовательным диктатором.

Однако, получив образование в Швейцарии, он унаследовал традиции ближайших предков: уничтожал мало-мальское сопротивление, карал неугодных, вычищал все очаги крамолы. Но не смог противостоять естественному ходу событий, связанных с его склонностями — много есть, курить и пить дорогие напитки.

Потому, если верить таким источникам, как южнокорейская газета Daily NK и японский еженедельник Shukan Genday, Ким 12 апреля перенес операцию на сердце.

Японский источник передает, что во время визита в одну из провинций Ким Чен Ын внезапно схватился за сердце и упал на землю. Это стало результатом его чрезмерного веса при маленьком росте и бесконечного курения.

Вчера агентство Reuters, которое обладает множеством источников информации, сообщило, что в Пхеньян из Китая неожиданно отправилась группа медиков в составе 50 человек. В их числе были чиновники высокого ранга, отвечающие за взаимоотношения с Северной Кореей.

Правда, пока неясна цель этого визита в столицу Северной Кореи.

Южнокорейские источники продолжают утверждать, что Ким может по-прежнему находиться в курортном городке Вонсан, где есть его резиденция, и что этому свидетельство — снимки со спутников, на которых видно передвижение специального поезда, которым лидер КНДР перемещается по стране.

Кое-кто уже распространил информацию, что Ким уже мертв. Вскоре такие посты в соцсетях были удалены. Впрочем, та же информация появлялась еще не раз, и так же исчезала в Южной Корее и Китае.

Информированный Reuters намекнул, что состояние здоровья Ким Чен Ына поправляется и вскоре он появится публично.

Будет ли это, и когда — поживем — увидим.