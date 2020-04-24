Жив или мертв Ким? Китайская бригада в Корее последние новости

Отдел международной политики

Как мы уже сообщали, состояние здоровья лидер Северной Кореи Ким Чен Ына привлекает внимание мировых медиа.

Множатся спекуляции на тему «жив-мертв». Американские медиа пишут одно, южнокорейские другое, китайские воздерживаются от детальных комментариев. Разведки мира хранят молчание. Пока.

Главный вопрос дня: жив или не жив?

Тем не менее просачиваются все новые подробности возможного развития событий вокруг состояния здоровья преемника коммунистических властей одной из последних цитаделей коммунизма в мире.

Самой свежей информацией поделилось агентство Reuters, которое только что сообщило, что в Северную Корею отправилась из Китая группа из 50 врачей.

Это свидетельство того, что Северная Корея переживает очередной кризис передачи власти. 36-летний баловень судьбы Ким Чен Ын правил не очень долго. Тем не менее успел проявить себя как верный сын своих отца и деда — безжалостным и последовательным диктатором.

Однако, получив образование в Швейцарии, он унаследовал традиции ближайших предков: уничтожал мало-мальское сопротивление, карал неугодных, вычищал все очаги крамолы. Но не смог противостоять естественному ходу событий, связанных с его склонностями — много есть, курить и пить дорогие напитки.

Потому, если верить таким источникам, как южнокорейская газета Daily NK и японский еженедельник Shukan Genday, Ким 12 апреля перенес операцию на сердце.

Японский источник передает, что во время визита в одну из провинций Ким Чен Ын внезапно схватился за сердце и упал на землю. Это стало результатом его чрезмерного веса при маленьком росте и бесконечного курения.

Вчера агентство  Reuters, которое обладает множеством источников информации, сообщило, что в Пхеньян из Китая неожиданно отправилась группа медиков в составе 50 человек. В их числе были чиновники высокого ранга, отвечающие за взаимоотношения с Северной Кореей.

Правда, пока неясна цель этого визита в столицу Северной Кореи.

Южнокорейские источники продолжают утверждать, что Ким может по-прежнему находиться в курортном городке Вонсан, где есть его резиденция, и что этому свидетельство — снимки со спутников, на которых видно передвижение специального поезда, которым лидер КНДР перемещается по стране.

Кое-кто уже распространил информацию, что Ким уже мертв. Вскоре такие посты в соцсетях были удалены. Впрочем, та же информация появлялась еще не раз, и так же исчезала в Южной Корее и Китае.

Информированный Reuters намекнул, что состояние здоровья Ким Чен Ына поправляется и вскоре он появится публично.

Будет ли это, и когда — поживем — увидим.

1697 просмотров