Грузинское МВД совместно с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США пресекло в Батуми деятельность членов международной организованной преступной группы, планировавшей перевезти через территорию Грузии крупную партию героина.

"В ходе совместно проведенных мероприятий задержаны два гражданина Болгарии и изъяты до 40 килограммов наркотического вещества - героина", - цитирует Интерфакс заявление МВД Грузии.

По информации грузинского МВД, следствием установлено, что задержанные граждане Болгарии провезли наркотики в тайнике легкового автомобиля из Армении в Грузию для последующей его перевозки в Европу.

В МВД отмечают, что стоимость изъятых наркотиков, по оценке экспертов, составляет до $2 млн. Задержанным грозит тюремное заключение сроком до 20 лет или пожизненное заключение.