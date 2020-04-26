В Саудовской Аравии отменили казнь малолетних преступников

В Саудовской Аравии больше не будут назначать высшую меру наказания несовершеннолетним преступникам. Поддерживаемая государством Комиссия по правам человека сообщила о соответствующем указе короля Салмана, передает Deutsche Welle.

Согласно информации, все приговоренные к смертной казни за преступления, которые они совершили будучи несовершеннолетними, не будут казнены, указала комиссия. Вместо этого они получат наказание в виде тюремного заключения с максимальным сроком 10 лет, сообщил глава комиссии Аввад Алаввад, также пообещав, что за отменой смертной казни для несовершеннолетних последуют и другие реформы.

К отмене смертной казни, в особенности в отношении несовершеннолетних, Саудовскую Аравию неоднократно призывали международные правозащитные организации.