Мировая авиация пошла на дно

Пандемия коронавируса и связанный с ней всеобщий карантин в мире самым пагубным образом отразились на одной из самых востребованных экономических отраслей – на гражданских авиаперевозках. Как пишут Новые Известия, все авиакомпании мира в связи с этим терпят колоссальные убытки.

«Virgin уволил более 3000 человек, в том числе 600 пилотов; Finnair возвращает 12 самолетов и увольняет 2 400 человек; Finair отказался от 22 самолетов и уволил 4 100 человек; Ryanair Grounde 113 самолетов и избавляется от 900 пилотов - подрядчиков на данный момент, еще 450 в ближайшие месяцы; Norvegian Airlines полностью прекращает свою дальнобойную деятельность. 787 возвращены арендодателям; SAS избавляется от 14 самолетов и лицензий 520 пилотов; скандинавские государства изучают план ликвидации норвежцев и SAS для создания новой компании; Ethiad отменяет 18 заказов на A350, Grounde 10 A380 и 10 Boeing 787, пока 720 увольнений - иностранцы; на Эмират Грунде 38 A380, отменяет все заказы на Боинг 777х (150 самолетов, самый большой заказ для этого типа). Они «предлагают» всем сотрудникам старше 56 лет уйти на пенсию; Wizzair возвращает 32 A320 и увольняет 1 200 человек, включая 200 экипажей, еще одна волна планирует 430 увольнений в ближайшие месяцы. Оставшиеся работники увидят, что их заработная плата будет снижена на 30%; IAG: отказывается от заказа Air Europa (и заплатит за это 40 миллионов компенсаций), они рассматривают вопрос о закрытии Level France; Иберия: 56 самолетов законсервированы; British Airways: 34 самолета законсервированы. Все старше 58 лет в компании IAG должны уйти на пенсию; Luxair сокращает свой парк на 50% (и связанные с этим сокращения); CSA отменяет свой дальнемагистральный сектор и держит только 5 самолетов средней дальности; Eurowings заявляет о банкротстве; Брюссельская авиакомпания сокращает свой парк на 50% (и связанные с этим сокращения); Luftansa планирует законсервировать 72 самолета (в два этапа). Дополнительная информация: в настоящее время на Аэробусе хранится 60 новых самолетов, а отмена заказа, включая 18 самолетов A350. В сентябре они прогнозируют минимум 8000 самолетов приостановят полеты. Это потенциально 90 000 безработных пилотов по всему миру и около 400 тысяч бортпроводников.

И это только авиация...»