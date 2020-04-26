В США число зараженных COVID-19 приближается к миллиону

Число случаев коронавируса в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, превышает 956 тысяч человек, более 54 тысяч скончались.

Между тем губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что число летальных исходов от коронавируса снижается: «Показатели госпитализаций, подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких и смертности снижаются».

Куомо также отметил, что новых случаев заражения коронавирусом стало меньше. Кроме того, за последние сутки было подтверждено около 1 тыс. новых случаев заражения. 4 апреля показатель составил 1,1 тыс.

«Это больше, чем мы хотели бы, но меньше, чем в среднем в течение 21 дня», — добавил губернатор.