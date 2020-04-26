Несколько дельфинов были замечены в море возле мечети Ортакей, одной из самых известных туристических достопримечательностей Стамбула, сообщает Daily Sabah.

На видео животные плавают вдоль набережной на Босфоре. Дельфины устроили настоящее шоу в месте, где обычно пришвартованы множество рыбачьих лодок и гуляют туристы.

В последние недели морское движение на Босфоре резко сократилось из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции, а миллионы жителей Стамбула остаются дома.