В Стамбуле к опустевшей из-за коронавируса набережной приплыли дельфины видео
Несколько дельфинов были замечены в море возле мечети Ортакей, одной из самых известных туристических достопримечательностей Стамбула, сообщает Daily Sabah.
Dolphins play near Ortaköy Mosque, an Istanbul tourist hotspot now void of tourists and boats amid #COVID19 outbreak https://t.co/zwwGoR3V80 pic.twitter.com/Or2XAGgtu1— DAILY SABAH (@DailySabah) April 23, 2020
На видео животные плавают вдоль набережной на Босфоре. Дельфины устроили настоящее шоу в месте, где обычно пришвартованы множество рыбачьих лодок и гуляют туристы.
В последние недели морское движение на Босфоре резко сократилось из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции, а миллионы жителей Стамбула остаются дома.