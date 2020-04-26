Италия ослабляет карантин

Первые послабления карантина вступят в силу с 4 мая. По словам премьера, «сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества». Он сообщил, что будут открыты парки и сады, где также будет запрещено собираться большими группами. При этом «будет разрешено проводить тренировки спортсменов, но только представляющих национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета».

Кроме того, «будет возобновлено производство и работы на строительных площадках». С 4 мая разрешат продажу еды навынос, но «употреблять ее можно будет только дома или на рабочем месте».

Конте объявил, что с 18 мая планируется возобновить «работу магазинов розничной торговли, ресторанов, выставок и музеев, а также салонов красоты и командные тренировки», но «должны соблюдаться все предосторожности и нормы».

При этом школы открыть невозможно, отметил глава итальянского правительства, из-за «риска в этом секторе трудящихся определенного возраста». По его словам, «школы до конца учебного года открыты не будут», но власти «будут работать над тем, чтобы гарантировать открытие школ в сентябре».