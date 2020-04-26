Во Франции число жертв COVID-19 приближается к 23 тысячам
Во Франции число умерших после заражания коронавирусом увеличилось за минувшие сутки на 242 человека, общее число смертельных случаев, зарегистрированных на территории страны, достигло 22 856, сообщает Главное управление здравоохранения страны.
Отмечается, что в больницах с коронавирусом остаются 28 217 человек, это на пять человек меньше, чем вчера. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось за последние 24 часа на 461 и составляет в настоящий момент 124 575.