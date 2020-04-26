Билл Гейтс: «Производство вакцины от COVID-19 начнется через два года»

Наладить промышленное производство вакцины от коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19 при самом оптимистичном сценарии возможно не раньше, чем через год. Реалистичный срок - два года. Об этом заявил один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс.

«Очень сложно ужать временные рамки. В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Нам может это не удастся, на это может потребоваться не менее двух лет», — сказал миллиардер, отвечая на вопрос, как скоро возможно конвейерное производство вакцины в одной или нескольких странах мира, передает ТАСС.

Гейтс предложил отобрать «самые многообещающие из сотни разработок, найти средства и налаживать их производство параллельно». По его словам, в любом случае нельзя обойтись без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата.



Билл Гейтс со своей женой выделили $250 млн на противодействие распространению коронавируса, в том числе на разработку вакцин в семи различных лабораториях. Супруги участвуют в международной инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом.