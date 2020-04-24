В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом за сутки
В Москве за последние сутки скончался еще 31 человек, у которых диагностировали коронавирус, сообщает московский оперативный штаб. Всего в российской столице с начала эпидемии умерли 435 человек.
За сутки в Москве зарегистрировали более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 за все время составило 42,4 тыс., из них свыше 3,1 тыс. человек уже вылечились.
Москва сохраняет лидерство по количеству заразившихся COVID-19 в России.