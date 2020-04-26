В сообщении Оперативного штаба при Кабмине отмечается, что была проанализирована текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация с COVID-19, в частности динамика и география заболевания, плотность людей в карантинных зонах, распространенность вируса, и было принято решение ослабить некоторые ограничения с 27 апреля 2020 года.

С понедельника, 27 апреля, в Азербайджане смягчается часть ограничений, введенных на территории страны в связи с угрозой коронавируса.

С 00:00 27 апреля 2020 года по всей стране:

1) возобновляется прием граждан в центрах ASAN посредством предварительной онлайн-очереди через мобильное приложение ASAN xidmət, интернет-сайт и call-центры;

2) возобновляется деятельность следующих сфер бизнеса и услуг:

● индивидуальные учебные и репетиторские услуги (за исключением групповых занятий)

● продажа книг

● продажа газет

● продажа канцелярских товаров

● копировальная и типографская деятельность

● фотоателье/фотостудии

● услуги по уборке в квартирах

● услуги портных

● продажа косметики и парфюмерии

● продажа одежды

● продажа обуви и кожаных изделий

● продажа золота, других украшений и ломбардная деятельность

● продажа и ремонт мобильных устройств, запасных частей и аксессуаров

● продажа и ремонт компьютерной техники

● продажа электроники и бытовой техники

● продажа мебели

● продажа автомобилей

● продажа химических продуктов

● продажа цветов и продуктов растениеводства

● продажа сельскохозяйственной техники, запасных частей и оборудования

● продажа удобрений и агрохимикатов.

Ограничение на деятельность указанных сфер при торговых центрах и моллах остается в силе.

Разрешение на передвижение лиц, работающих в областях, деятельность которых не ограничена, активно после того, как работодатель с использованием электронной подписи добавит их имена на портале icaze.e-gov.az.

Требование на получение SMS-разрешений по номеру 8103 при выходе из дома сохраняется. Однако срок разрешений продлевается с двух часов до трех.