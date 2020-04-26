Азербайджан смягчает карантинный режим с сегодняшнего дня
С понедельника, 27 апреля, в Азербайджане смягчается часть ограничений, введенных на территории страны в связи с угрозой коронавируса.
В сообщении Оперативного штаба при Кабмине отмечается, что была проанализирована текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация с COVID-19, в частности динамика и география заболевания, плотность людей в карантинных зонах, распространенность вируса, и было принято решение ослабить некоторые ограничения с 27 апреля 2020 года.
С 00:00 27 апреля 2020 года по всей стране:
1) возобновляется прием граждан в центрах ASAN посредством предварительной онлайн-очереди через мобильное приложение ASAN xidmət, интернет-сайт и call-центры;
2) возобновляется деятельность следующих сфер бизнеса и услуг:
● индивидуальные учебные и репетиторские услуги (за исключением групповых занятий)
● продажа книг
● продажа газет
● продажа канцелярских товаров
● копировальная и типографская деятельность
● фотоателье/фотостудии
● услуги по уборке в квартирах
● услуги портных
● продажа косметики и парфюмерии
● продажа одежды
● продажа обуви и кожаных изделий
● продажа золота, других украшений и ломбардная деятельность
● продажа и ремонт мобильных устройств, запасных частей и аксессуаров
● продажа и ремонт компьютерной техники
● продажа электроники и бытовой техники
● продажа мебели
● продажа автомобилей
● продажа химических продуктов
● продажа цветов и продуктов растениеводства
● продажа сельскохозяйственной техники, запасных частей и оборудования
● продажа удобрений и агрохимикатов.
Ограничение на деятельность указанных сфер при торговых центрах и моллах остается в силе.
Разрешение на передвижение лиц, работающих в областях, деятельность которых не ограничена, активно после того, как работодатель с использованием электронной подписи добавит их имена на портале icaze.e-gov.az.
Требование на получение SMS-разрешений по номеру 8103 при выходе из дома сохраняется. Однако срок разрешений продлевается с двух часов до трех.