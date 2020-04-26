Вместо международного форума больница

Временный госпиталь для больных COVID-19 возвели в Санкт-Петербурге на территории выставочного центра, где проходил международный экономический форум, который называют "российским Давосом", сообщает Euronews.

В 7-м павильоне расположились больничные койки. Сюда будут поступать пациенты с относительно легкой формой протекания болезни, которые не могут лечиться в домашних условиях.

За аренду городу платить не придется: территорию предоставил безвозмездно "Газпром", взяв на себя также расходы по обслуживанию. После эпидемии компания восстановит павильон за свой счёт.

Новый госпиталь укомплектован из расчета один врач на 60 коек. В учреждении также будут работать около 200 медсестер.

Число больных COVID-19 в Санкт-Петербурге превышает 3 тысячи. Временные больницы позволят разгрузить специализированные инфекционные, куда поступают пациенты с тяжелой формой заболевания.