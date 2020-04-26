Дания может отказаться от матчей футбольного Евро-2020

Президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер не уверен, что Копенгаген сможет принять матчи Евро-2020 летом следующего года. В начале июля 2021 года в Дании пройдут три этапа велогонки «Тур де Франс».

«Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене. Думаю, вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно и хотят двигаться вперед. Но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем у нас появится уверенность, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене», - цитирует Меллера «Чемпионат».

По решению УЕФА турнир сохранит название «Евро-2020», несмотря на то что из-за пандемии коронавируса он был перенесен на лето 2021 года. Города-организаторы чемпионата Европы должны до 30 апреля предоставить УЕФА гарантии на проведение матчей перенесенного турнира. Копенгаген должен принять три встречи группы «B», в том числе и домашний матч с Россией, который в случае отказа Дании состоится в Санкт-Петербурге, а также одну игру 1/8 финала.

Как известно, Баку тоже должен принять четыре матча Евро-2020 – три игры группового турнира и четвертьфинал. Азербайджан уже подтвердил готовность провести эти игры летом 2021 года. Также известно, что свои заявки подтвердили Санкт-Петербург, Лондон, Бухарест и Дублин. Помимо этих городов, матчи должны состояться в Риме, Амстердаме, Глазго, Бильбао, Будапеште и Мюнхене.

Напомним, что Баку и Рим должны принять игры группы «А». Ранее сообщалось, что из-за тяжелых последствий пандемии коронавируса, сильно ударившей по Италии, страна может отказаться от проведения встреч Евро-2020. Однако на данный момент эти опасения не подтвердились.

В Риме должен состояться матч открытия чемпионата, в котором сыграют Италия и Турция, а также игры хозяев со Швейцарией и Уэльсом. Баку примет матчи Уэльс - Швейцария, Турция – Уэльс, Швейцария - Турция и, как и Рим, один четвертьфинал.