Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ

По его словам, лидеры двух стран «согласились в необходимости реформировать ВОЗ», передает РИА Новости.

Дир сказал, что лидеры двух стран также обсудили «положительное развитие событий в борьбе с пандемией» и «прогресс в открытии мировых экономик».

Трамп и Макрон «выразили надежду, что вскоре будет созвана» пятерка постоянных членов СБ ООН для обсуждения «ответа ООН на пандемию».

Напомним, США приостановили взносы в ВОЗ после того, как Трамп обвинил организацию в том, что коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. По словам Трампа, США ежегодно вносили в бюджет ВОЗ от $400 млн до $500 млн, в то время как Китай платил $40 млн. «США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность», — заявил он.