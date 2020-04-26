Крыша поехала от коронарежима слово публицисту
Пандемия коронавируса вынудила практически все страны мира принимать беспрецедентные меры, вкладывая в это бессчетные миллионы финансовых средств. Но не говоря уже о том, что о времени отступления смертельно опасной инфекции пока можно только гадать, постепенно нарастают и другие, не менее серьезные проблемы, причем в глобальном масштабе.
Понятно, что основная головная боль властей практически всех стран – значительно обнищавшая экономика. Пандемия остановила множество больших и малых предприятий, заставив людей из-за опасности заражения сидеть дома на карантине. Промышленность ничего не производит, а враз ставшие безработными люди лишаются средств к существованию. Большая часть человечества сегодня выживает лишь на мизерные пособия, выделяемые государством. Да и то, если бюджет государства позволяет хоть что-то дать людям, а там, где это невозможно, население уже испытывает голод.
Естественно, обвалился и потребительский спрос – делать покупки людям попросту не на что, последние деньги тратятся только на самые необходимые товары, в основном продукты. Одежда, техника, ремонт, автомобили, многое другое – отложено до лучших времен.
В последние дни аналитики заговорили и о надвигающемся политическом кризисе – Великобритания и Франция крайне недовольны Евросоюзом, а США предъявляют претензии Китаю.
Между тем все более острой становится и проблема, которую пока никто не замечает. Никому не приходит в голову, что наряду с добропорядочными гражданами за стенами дома сейчас находятся и социально опасные, да и просто неуравновешенные люди. Практически вне контроля правоохранительных органов сейчас находятся тысячи алкоголиков, наркоманов, потенциальных убийц и педофилов, наконец, социопатов.
Если даже обычным, без каких-либо психических отклонений и криминальных устремлений людям тяжело столь долгое время находится взаперти – впадают в депрессию, срывают свою раздражение на близких, то каково тем, кто сейчас не может найти выхода своим патологическим наклонностям. Кому сейчас не позавидуешь, так это их семьям, детям, вынужденным много дней круглосуточно находиться рядом с маргинальными личностями.
Представьте себе семью, в которой муж время от времени поколачивают жену... Раньше они имели возможность выходить из дома, проводить много часов на работе, и тем самым сокращать время контакта между собой. А теперь, в условиях карантина, это «время от времени» превращается в «постоянно». Или взять тех же алкоголиков, которым сейчас из-за ограничений и, прямо скажем, отсутствия денег нелегко найти спиртное. Такой же разнесет весь дом, выместит свою алкогольную жажду и на жене, и на детях.
Еще хуже наркоманам, вернее, тем, кому приходится сидеть с ними в четырех стенах. Ведь из-за невозможности получить вожделенную дозу подсевшие на наркоту могут и покалечить, и убить. О чем, кстати, свидетельствует статистика преступлений в самое обычное время. А теперь они круглые сутки со своими семьями, близкими. Как в проектах, рассчитанных на будущее освоение Марса, где людей запирают на замок на несколько месяцев, чтоб увидеть, когда они начнут рвать друг друга на куски.
Собственно, в СМИ уже замелькали сообщения о участившихся случаях так называемого домашнего насилия. Изоляция негативно влияет на психическое состояние даже обычных, благоразумных граждан, а представьте, что происходит с людьми, которые никогда не отличались уравновешенностью.
Дело уже доходит до таких патологических случаев, что сложно в них поверить. Например, социальные службы узнали, что во время карантина отец регулярно избивает сына… из-за компьютера. Компьютер – один на всю семью, и сын занимает его по несколько часов в день для онлайн-учебы в школе. А отец-игроман, который в обычное мирное время целыми днями сидел в онлайн-казино, где проматывал весь семейный бюджет. И вот теперь страсть к игре окончательно сводит его с ума, и он лупит сына, чтобы отогнать его от компьютера и играть хотя бы онлайн, спуская последние средства семьи.
А уж что творится в неблагополучных семьях... Неделю назад аппарат омбудсмена Грузии распространил информацию о шестикратном росте масштабов семейного насилия. Пьяные, одуревшие от безделья и безденежья мужики избивают своих жен.
И женщинам сейчас просто некуда деться – правоохранителям сейчас не до них, а большинство социальных служб не работает, убежища по приему подвергающихся домашнему насилию женщин также бездействуют из-за опасности распространения там вируса. Так что помощи просить практически не у кого…
Если кто-то думает, что это касается только Грузии, то он ошибается. В Грузии об этом первыми заговорили просто потому, что омбудсмен страны - активная молодая дама из неправительственного сектора, которая долгое время занималась правами женщин, и она теперь предает факты домашнего насилия гласности и требует к ним внимания соответствующих органов.
К сожалению, семейное насилие существует почти во всех странах мира, включая самые развитые. В отсталых странах такой проблемы нет просто потому, что никто не ведет учет, да и по большому счету – кому есть дело до прав женщин в Афганистане или Сомали?
Лишь на днях актуальность этой темы была признана на высшем уровне – генеральный секретарь ООН заявил, что во время пандемии уровень семейного насилия вырос в семь раз. Ничего странного в этом нет – психопат не перестает быть психопатом оттого, что целыми днями сидит дома.. Скорее наоборот.
Домашнее насилие – не единственная проблема, которую углубляет длительный карантин. Представьте себе муки наркоманов во всем мире - вся система торговли наркотиками разрушена, где можно купить зелье – большой вопрос, на который не всегда можно найти ответ. На юге Италии мафиози нашли такую возможность: они переодеваются в форму сотрудников компаний по доставке пиццы и развозят потребителям марихуану и героиин, спрос на которые значительно вырос..
Население по-разному реагирует не только на собственно кризис, но и на его возможное дальнейшее развитие. Голливудские сценарии постапокалиптического мира, где на улицах хозяйничают бандиты и мародеры, сегодня выглядят хоть и малореалистично, но все же не так утопично, как всего полтора месяца назад.
Да, сейчас по всему миру уровень преступности снижается, и это вполне объяснимо – на улицах грабить некого, все сидят по домам. Врываться в дома с автоматами, конечно, можно, но потом бежать некуда - на опустевших улицах преступника очень легко вычислить.
Все это так, но социологи предвидят, что, если эпидемия продолжится слишком долго, государство не сможет раздавать гражданам бюджетные деньги, а свои запасы у них закончатся, и тогда насилие во всех его видах выплеснется на улицы. То есть картина постапокалиптического мира вполне может ожить во многих городах мира. Американцы, которые и в мирное время закупали пулеметы и автоматы так, будто готовились к войне, в кризис бросились скупать огнестрелы с утроенным усердием. Только в марте продажи оружия в Штатах выросли на 85% в сравнении с мартом 2019 года. А продавцы оружия еще и подстегивают этот ажиотажный спрос. В одном из рекламных роликов пожилая женщина с автоматом наперевес вещает: «Я знаю, как быстро впадает общество в кризис, поэтому беру на себя ответственность за свою безопасность»… И судя по темпам роста продаж оружия, многие американцы рассуждают так же...
И для этого есть причины – озверевшие из-за отсутствия поля «деятельности» бандиты, воры, маньяки, убийцы, насильники, социопаты, вырвавшись на волю, примутся наверстывать упущенное. Ну а пока они терзают своих родных, которые фактически находятся в положении заложников…