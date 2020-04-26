Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 01:42

Пандемия коронавируса вынудила практически все страны мира принимать беспрецедентные меры, вкладывая в это бессчетные миллионы финансовых средств. Но не говоря уже о том, что о времени отступления смертельно опасной инфекции пока можно только гадать, постепенно нарастают и другие, не менее серьезные проблемы, причем в глобальном масштабе.

Понятно, что основная головная боль властей практически всех стран – значительно обнищавшая экономика. Пандемия остановила множество больших и малых предприятий, заставив людей из-за опасности заражения сидеть дома на карантине. Промышленность ничего не производит, а враз ставшие безработными люди лишаются средств к существованию. Большая часть человечества сегодня выживает лишь на мизерные пособия, выделяемые государством. Да и то, если бюджет государства позволяет хоть что-то дать людям, а там, где это невозможно, население уже испытывает голод. Естественно, обвалился и потребительский спрос – делать покупки людям попросту не на что, последние деньги тратятся только на самые необходимые товары, в основном продукты. Одежда, техника, ремонт, автомобили, многое другое – отложено до лучших времен. В последние дни аналитики заговорили и о надвигающемся политическом кризисе – Великобритания и Франция крайне недовольны Евросоюзом, а США предъявляют претензии Китаю. Между тем все более острой становится и проблема, которую пока никто не замечает. Никому не приходит в голову, что наряду с добропорядочными гражданами за стенами дома сейчас находятся и социально опасные, да и просто неуравновешенные люди. Практически вне контроля правоохранительных органов сейчас находятся тысячи алкоголиков, наркоманов, потенциальных убийц и педофилов, наконец, социопатов. Если даже обычным, без каких-либо психических отклонений и криминальных устремлений людям тяжело столь долгое время находится взаперти – впадают в депрессию, срывают свою раздражение на близких, то каково тем, кто сейчас не может найти выхода своим патологическим наклонностям. Кому сейчас не позавидуешь, так это их семьям, детям, вынужденным много дней круглосуточно находиться рядом с маргинальными личностями.

Представьте себе семью, в которой муж время от времени поколачивают жену... Раньше они имели возможность выходить из дома, проводить много часов на работе, и тем самым сокращать время контакта между собой. А теперь, в условиях карантина, это «время от времени» превращается в «постоянно». Или взять тех же алкоголиков, которым сейчас из-за ограничений и, прямо скажем, отсутствия денег нелегко найти спиртное. Такой же разнесет весь дом, выместит свою алкогольную жажду и на жене, и на детях. Еще хуже наркоманам, вернее, тем, кому приходится сидеть с ними в четырех стенах. Ведь из-за невозможности получить вожделенную дозу подсевшие на наркоту могут и покалечить, и убить. О чем, кстати, свидетельствует статистика преступлений в самое обычное время. А теперь они круглые сутки со своими семьями, близкими. Как в проектах, рассчитанных на будущее освоение Марса, где людей запирают на замок на несколько месяцев, чтоб увидеть, когда они начнут рвать друг друга на куски. Собственно, в СМИ уже замелькали сообщения о участившихся случаях так называемого домашнего насилия. Изоляция негативно влияет на психическое состояние даже обычных, благоразумных граждан, а представьте, что происходит с людьми, которые никогда не отличались уравновешенностью. Дело уже доходит до таких патологических случаев, что сложно в них поверить. Например, социальные службы узнали, что во время карантина отец регулярно избивает сына… из-за компьютера. Компьютер – один на всю семью, и сын занимает его по несколько часов в день для онлайн-учебы в школе. А отец-игроман, который в обычное мирное время целыми днями сидел в онлайн-казино, где проматывал весь семейный бюджет. И вот теперь страсть к игре окончательно сводит его с ума, и он лупит сына, чтобы отогнать его от компьютера и играть хотя бы онлайн, спуская последние средства семьи. А уж что творится в неблагополучных семьях... Неделю назад аппарат омбудсмена Грузии распространил информацию о шестикратном росте масштабов семейного насилия. Пьяные, одуревшие от безделья и безденежья мужики избивают своих жен.