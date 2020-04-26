Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын продолжает работать с документами, он направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. Об этом сообщает центральная газета народной республики "Нодон синмун".

"Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма", - цитирует ТАСС газету.

При этом авторы комментария не уточняют дату, когда лидер КНДР направил данное благодарственное послание строителям. "Нодон синмун" также не публикует новых фотографий Ким Чен Ына.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики.