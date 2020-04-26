В Казахстане продлили режим ЧП

В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,7 тысячи случаев коронавируса, 25 из них с летальным исходом. Ранее Токаев продлил до 1 мая режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.

"С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года", - заявил президент в обращении к казахстанцам.

По его словам, это решение продиктовано нынешней сложной реальностью.

"В соответствии с законом, 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится", - подчеркнул президент.