Песков: «К Путину невозможно попасть, не проверившись на коронавирус»

К президенту Владимиру Путину невозможно попасть, не проверившись на коронавирус. О проверке посетителей рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты».

Песков также рассказал, что Путин минимизировал, но не исключил полностью очные контакты, а также старается соблюдать дистанцию.

Ранее представитель Кремля сообщил, что президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, живет там и работает. Так Песков ответил на слухи о том, что Путин укрылся от коронавируса в Сибири, на Валдае или в секретном бункере. Он добавил, что сложившаяся ситуация «требует очень активной вовлеченности в работу всей государственной машины».