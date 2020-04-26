Тигры за считаные дни убили небывалое количество индийцев

В индийском штате Махараштра тигры за считаные дни убили пять человек. Об этом сообщает NDTV.

Последней жертвой хищников стала 52-летняя женщина из округа Гадчироли, погибшая в пятницу, 24 апреля. За пять дней до этого тигр загрыз 38-летнюю жительницу округа Бхандара, которая пошла в лес за съедобными цветами мадуки, пишет New Indian Express. Хотя с ней был муж, он не смог ее спасти.