Если динамика заболеваемости коронавирусом продолжит снижаться, то следующий этап смягчения карантинного режима может произойти 4 мая. Об этом в интервью местным СМИ заявил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

«Переход к следующему этапу смягчения карантинного режима зависит от того, насколько строго граждане будут соблюдать правила и рекомендации Оперативного штаба», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему на первом этапе смягчения карантина не были открыты парикмахерские и салоны красоты, Джалал Исаев отметил, что это связано с опасностью, исходящей от них.

«В парикмахерских и салонах красоты люди находятся в тесном контакте друг с другом. Решение об открытии тех или иных объектов принимают специалисты Оперативного штаба. Видимо, есть опасность, что парикмахерские не открыли», - сказал он.