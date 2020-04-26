Аномальное скопление нефтетанкеров у берегов США

У берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров. Об этом сообщила Береговая охрана США.

С прошлой недели в акваторию прибывают все новые суда. По данным на четверг, 23 апреля, у порта Лонг-Бич на якорь встали 27 танкеров. Диспетчеры портов и военные отслеживают "уникальную ситуацию" и обеспечивают безопасность остальных судов и окружающей среды, отмечается в сообщении.

По данным газеты The Wall Street Journal, из-за перенасыщения рынка нефти в хранилищах на суше не хватает места. Трейдерам приходится арендовать танкеры, чтобы хранить сырье там. Похожая ситуация наблюдается у берегов Мальты и Южной Африки.

Мировые нефтехранилища быстро заполняются из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса. На прошлой неделе минэнерго США сообщило о росте запасов до 518,6 миллиона баррелей.