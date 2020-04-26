Новая Зеландия заявила о победе над коронавирусом

Ардерн подчеркнула, что Новая Зеландия "избежала худшего" в пандемии, но должна продолжать бороться с вирусом: "Мы выиграли эту битву. Но мы должны сохранять бдительность, если мы хотим продолжать в том же духе ".

В понедельник Новая Зеландия снимет блокировку четвертого уровня, которая действует уже более четырех недель. В течение этого времени почти все предприятия были закрыты, наряду со школами, в то время как население просили оставаться в своих домах для всех случаев, кроме посещений супермаркетов и коротких прогулок.

Ожидается, что один миллион новозеландцев вернется к работе во вторник. "Мы открываем экономику, но не открываем общественную жизнь людей", – сказала Ардерн.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в Новой Зеландии подтверждено 1 469 случаев заражения коронавирусом, умерли 19 человек.