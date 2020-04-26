Ильхам Алиев выделил деньги на строительные работы в таможенном посту «Ханоба»
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительными работами на таможенном посту «Ханоба», сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, для строительных работ на таможенном посту «Ханоба» северного территориального Главного таможенного управления из госбюджета на 2020 год Госкомтаможни на первоначальном этапе выделено 4 млн манатов.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.