Россия по числу зараженных COVID-19 обошла Китай
За последние сутки в России зарегистрировано 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, сообщает российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне число зараженных увеличилось на 6 361. Всего зарегистрировано 87 147 случаев заболевания.
Россия вышла на девятое место по количеству выявленных случаев коронавируса, обогнав Китай.
За день умерли 50 человек (накануне — 66 человек, всего — 794). Выздоровели за сутки 579 человек (днем ранее — 517, всего — 7346).