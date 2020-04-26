Ильхам Алиев выделил 30 миллионов манатов на реконструкцию дороги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур» на азербайджано-российской государственной границе.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) для начала данных работ выделяется 30 млн манатов. Протяженность автомобильной дороги, которая будет расширена до 4 полос, составляет 23,5 км.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Министерству экономики Азербайджана поручено предусмотреть в государственном бюджете на 2021 год необходимые средства для завершения строительства.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.