Один из последних узников Освенцима умер от коронавируса

Один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка скончался в доме престарелых в Брюсселе от последствий заболевания COVID-19 на 95-м году жизни, сообщил его сын Мишель Кичка.

«Микроскопический вирус добился того, в чем не преуспела целая нацистская армия. Мой отец выжил в «марш смерти». Но сегодня завершился его марш жизни», – передает Deutche Welle слова Мишеля Кички.

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в семье евреев польского происхождения. Его родители бежали на Запад от антисемитских преследований в Восточной Европе. В 1942 году, после оккупации Бельгии нацистской Германией, мать и отец Анри были депортированы. Его сестер, тетю и мать позднее отправили в газовые камеры в Освенциме.