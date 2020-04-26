ВОЗ предупреждает о возможности повторного заражения COVID-19

"В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторной инфекции. По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно исследование не оценивало, обеспечивает ли присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет к последующей инфекции этим вирусом", - цитирует РИА Новости заявление организации.

В настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Отмечается также, что не у всех переболевших вырабатывается достаточно сильный иммунный ответ, а некоторые из переболевших "имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови".

ВОЗ считает, что на данном этапе пандемии, чтобы гарантировать людям отсутствие риска повторного заражения, недостаточно данных о том, насколько сильный иммунитет обеспечивают антитела.

Еще один фактор, который, по оценке международной организации, делает преждевременным само обсуждения введение подобных документов, это ненадежность самих тестов. "Используемые в настоящее время серологические тесты нуждаются в дополнительной проверке для определения их точности и надежности, — отмечается в документе. — Во-первых, они могут ошибочно помечать людей, которые были заражены, как отрицательные, а во-вторых, люди, которые не были заражены, ложно помечаются как положительные. Обе ошибки имеют серьезные последствия и будут влиять на усилия по контролю распространения заболевания".

Также эксперты отмечают, что эти тесты не позволяют отличить иммунный ответ на новый коронавирус от антител других известных коронавирусов человека, четыре из которых широко распространены в популяции и вызывают легкие простудные заболевания. Еще два ответственны за SARS — тяжелый острый респираторный синдром, и MERS — ближневосточный респираторный синдром.