Фонд Coca-Cola c волонтерами ASAN запускает проект социальной помощи

В рамках проекта, финансируемого Фондом Coca-Cola, волонтеры ASAN предоставят соответствующие медикаменты врачам, работающим в режиме карантина, также 3 500 малоимущих семей будут обеспечены продуктами питания и предметами личной гигиены. Кроме того, важной целью проекта является повышение осведомленности населения посредством различныx социальныx сетей, чтобы помочь предотвратить распространение инфекции COVID-19.

«Мы выражаем солидарность с азербайджанским обществом в борьбе с распространяющейся во всем мире известной всем пандемией. Будучи компанией Кока-Кола и высоко оценивая важные меры предотвращения распространения вируса COVİD-19 в стране, мы продолжаем оказывать свою поддержку. Фонд Coca-Cola одобрил проект, подготовленный волонтерами ASAN, целью которого является оказание социальной помощи, и выделил материальные средства для его проведения. Мы очень рады, что вместе с волонтерами ASAN участвуем в этой национальной борьбе. Искренне верим, что совместные усилия государства, общества и частного сектора позволят преодолеть эти трудности».

Говоря о новом проекте, Джахангир Гаджиев, заместитель директора отдела кадров и обучения Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций (ASAN Service) при президенте Азербайджанской Республики, в первую очередь, поблагодарил Фонд Coca-Cola за поддержку, а также отметил активную помощь волонтеров в борьбе против коронавирусной инфекции: «На протяжении уже нескольких лет, участвуя в многочисленных проектах, волонтеры ASAN прикладывают немалые усилия, чтобы быть полезными нашему обществу и народу. В сложной эпидемиологической ситуации, с которой столкнулась наша страна, волонтеры продолжают усердно работать в борьбе с эпидемией. Конечно, такие проекты и инициативы невозможны без партнеров. При поддержке Coca-Cola мы реализовали несколько проектов. Приятно отметить, что в эти трудные времена волонтеры ASAN вместе с Фондом Coca-Cola снова объединяются, чтобы протянуть руку помощи врачам и малоимущим семьям».

В сообщении, поступившем от организации «Волонтеры ASAN», отмечается, что этот проект является продолжением сотрудничества с компанией Coca-Cola по предотвращению распространения вируса COVİD-19. В начале апреля волонтеры ASAN при поддержке и непосредственном участии компании Coca-Cola Азербайджан организовали доставку в больницы, работающие в режиме карантина, 120 000 напитков.