Новая делегация Азербайджана в ПАСЕ: Эркин Гадирли, Кенуль Нуруллаева, Нигяр Арпадараи…
Милли Меджлис огласил состав азербайджанской делегации, которая примет участие в первом после пандемии онлайн-заседании Постоянного комитета ПАСЕ, назначенном на 30 апреля, сообщает Report.
В состав делегации Азербайджана в ПАСЕ входят Самед Сеидов – глава делегации, Кямал Джафаров, Севиндж Фаталиева, Парвин Керимзаде, Нигяр Арпадараи, Турал Гянджалиев, Кенуль Нуруллаева, Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Сабир Гаджиев, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде.
Список нового состава делегации отправлен в ПАСЕ.