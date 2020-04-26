И в Грузии начали смягчать карантин

В Грузии начался первый этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы COVID-19, сообщает Sputnik Грузия. С 27 апреля гражданам разрешено передвигаться на легковых автомобилях, включая такси, разрешена работа оптовых и розниичных интернет-магазинов и открытых рынков, торгующих сельхозпродукцией.

Кроме того, в течение двух ближайших дней разрешается въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси для желающих вернуться к месту своего постоянного проживания. При этом действие комендантского часа с 21:00 до 06:00 остается в силе.

Правительство Грузии намерено осуществить выход из ограничений, связанных с угрозой коронавируса, в шесть этапов, которые будут осуществляться раз в две недели.

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано около 500 подтвержденных случаев коронавируса, умерли шесть человек.