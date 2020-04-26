Gunay Bank увеличил прибыль в 2,8 раза

Азербайджанский "Gunay Bank" увеличил в первом квартале 2020 года прибыль в 2,8 раза - 1 076 000 манатов, сообщили haqqin.az в банке.

Согласно отчету, представленному ОАО Gunay Bank, совокупный капитал увеличился на 3 млн 028 тыс. манатов или 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с началом прошлого года совокупный капитал увеличился на 1 293 тыс., или на 2%.

Суммарные активы показывают увеличение на 24%. Позитивные тенденции сохраняются во всех других областях.

Помимо участия в борьбе с пандемией, Gunay Bank обслужил граждан своим персоналом и пытался осуществлять свою деятельность максимально качественно.