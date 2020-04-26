Таможенники оказали помощь 120 малоимущим семьям в Баку фото, видео
Госкомтаможни Азербайджана продолжает активное участие в социальных акциях в поддержку мер борьбы с пандемией коронавируса (Covid-19), сообщает пресс-служба Госкомитета.
Так, сотрудники Центрального аппарата Госкомтаможни оказали продовольственную помощь малообеспеченным семьям и лицам старше 65 лет в Баку.
"Таможенники посетили более 120 семей и раздали им продуктовые наборы, а также провели профилактические беседы, порекомендовав оставаться дома в период особого карантинного режима", - говорится в сообщении.