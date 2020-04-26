Новая волна эпидемии коронавируса в Сингапуре

В Сингапуре за минувшие сутки выявлено 799 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. Хотя совсем недавно казалось, что страна победила эпидемию.

Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 14 423.

Отмечается: большинство из них – это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях.

За все время пандемии в Сингапуре от коронавирусной инфекции скончались 12 жителей.

Отметим, что население Сингапура превышает пять миллионов человек при площади государства всего в 725 квадратных километров.