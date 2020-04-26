Синоптики прогнозируют дождливую и ветреную погоду

В Баку и на Апшероне синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Утром возможен туман, юго-западный ветер сменится на северо-западный.

Во вторник, 28 апреля, на территории Азербайджана ожидаются дожди, ливни и грозы, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит от 12 до 14 градусов тепла, днем 15-18 градусов выше нуля. В Баку ночью 12-14, днем 15-17 градусов.

Атмосферное давление повысится с 758 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.

В регионах в течение дня ожидаются грозы, временами будут идти дожди, в некоторых районах пройдут ливни, выпадет град. Ночью и утром туман, западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 20-25 градусов, в горных областях ночью 2-7 градусов тепла, днем от 7 до 12 градусов.

В сообщении также отмечается, что завтра в Баку и на Апшероне ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.

С полудня завтрашнего дня до утра среды в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются дожди, местами сильные, грозы, прогнозируется град. Западный ветер усилится до 15-20 м/сек, временами до 23-28 м/сек. В реках возможен подъем уровня воды.