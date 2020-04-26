В ходе торговой сессии стоимость американской эталонной марки нефти WTI обвалилась более чем на 30%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже The ICE Futures, сообщает Гордон.

Согласно информации, июньские фьючерсы уже торгуются по $12,9 за баррель. Контракты со сроком исполнения в июле и августе также существенно подешевели: июльские фьючерсы – на 13,7% (до $18,6 за баррель), августовские – на 9,4% (до $21,8 за баррель).

Котировки североморской нефти Brent со сроком поставки в июне упали на 7,4% – до $19,9 за баррель. Июльские контракты торгуются по $23,2 (-6,5%), августовские – по $25,7 (-5,3%).



20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным). По данным Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель.

