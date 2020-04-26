Нефть снова обвалилась обновлено 17:35
В ходе торговой сессии стоимость американской эталонной марки нефти WTI обвалилась более чем на 30%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже The ICE Futures, сообщает Гордон.
Согласно информации, июньские фьючерсы уже торгуются по $12,9 за баррель. Контракты со сроком исполнения в июле и августе также существенно подешевели: июльские фьючерсы – на 13,7% (до $18,6 за баррель), августовские – на 9,4% (до $21,8 за баррель).
Котировки североморской нефти Brent со сроком поставки в июне упали на 7,4% – до $19,9 за баррель. Июльские контракты торгуются по $23,2 (-6,5%), августовские – по $25,7 (-5,3%).
20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным). По данным Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель.
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Цена на американскую нефть WTI резко снижается на фоне возобновления опасений, что сокращение добычи не сможет компенсировать обвал спроса.
Как сообщает Интерфакс, фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел днем на 17% ($2,88) - до $14,06 за баррель.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составила $20,60 за баррель, это на 3,92% ($0,84) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.