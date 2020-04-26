Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 15:02

"Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель!" Кто это сказал? К кому обращен этот призыв? Врач - хроническим алкоголикам, которым все равно, какую жидкость потреблять, лишь бы была с градусом? К пациентам психиатрических больниц? Отнюдь. С этими словами обратился к согражданам кандидат в президенты США демократ Джо Байден.

Дело в том, что за несколько дней до этого президент Трамп, обращаясь к американцам, предложил подумать об употреблении чистящих средств внутрь. До этого на регулярном брифинге в Белом доме выступал представитель министерства внутренней безопасности США Уильям Браун, который поведал о том, что солнечный свет и дезинфицирующие средства, в том числе спирт и отбеливатель могут быстро и эффективно уничтожить коронавирус на поверхностях. Но последнее слово Трамп, видимо, не уловил и предложил употреблять эти средства внутрь. "Я не доктор. Но у меня все хорошо вот здесь" - сказал Трамп, похлопав себя по голове. Но в этом совсем не были уверены журналисты, присутствовавшие на брифинге. И на следующий день попросили лидера нации шире прокомментировать свое предложение об употреблении отбеливателя, от которого в ужас пришли американские доктора. «Это было саркастическое замечание», - объяснил им Трамп. То есть он как бы пошутил, хотя накануне ничто не говорило о том, что это был розыгрыш.

Из двух соперников кандидат Байден оказался, как мы видим, разумнее. Но в том, что и он вполне адекватен для исполнения функций президента Соединенных Штатов, есть сомнения. «Будет честно, если мы поставим вопрос о том, пригоден ли Байден умственно, чтобы стать президентом», - пишет даже расположенная к демократам The Washington Post. Список нелепиц, которые выдал Джо Байден по ходу избирательной кампании, действительно впечатляет. Так, он на одном из предвыборных ралли объявил, что «мы (демократы) можем вернуть себе палату представителей». На самом деле палата уже находится в руках демократов после промежуточных выборов 2018 года. Он предложил также запретить продавать автоматическую винтовку AR 14. Речь идет о штурмовой винтовке AR 15, и это знает половина населения Штатов.

«Мое имя Джо Байден и я являюсь демократическим кандидатом в американский сенат», - заявил он на митинге в Южной Каролине, очевидно, вспомнив, что в Сенате он провел 34 года своей жизни. Далее - нечто головокружительное. По словам Байдена, после того как его бывший соперник по гонке Берни Сандерс внес поправки в закон об огнестрельном оружии в стране погибло 150 миллионов человек. А в случае реформы, которую он предлагает, на рабочие места вернутся 720 миллионов женщин. Консервативная The Washington Times напоминает, что в стране 330 миллионов человек. «Какой негодяй пишет для кандидата эти тексты?», - спрашивает издание. В 2018 году президент Трамп прошел тест на наличие когнитивного диссонанса. Врачи объявили, что с ним все в порядке. Но регулярно оглашаемые хозяином Белого дома идеи - от создания помимо стены на границе с Мексикой рва с нильскими крокодилами (чтобы нелегальные иммигранты не проникли), до потребления отбеливателя (хорошо, что не жидкости для прочистки раковин) вызывает сомнения в том, что с головой у лидера все в порядке. В истории Америки еще не было таких выборов, на которых противостояли бы друг другу два кандидата с очевидными признаками деменции, хотя у одного из них она тихая, а у другого буйная. А когда они сойдутся на ринге в ходе дебатов, это будет настоящий цирк, на который смотреть без слез будет невозможно. «Клоун» Трамп (так назвал противника в прошлом году Байден) против «сонного Джо», как называет демократа Трамп. В царской России, а потом в первые годы советской власти существовал знаменитый дуэт клоунов Бим-Бом, которые выступали с остроумными диалога и веселыми сатирическими куплетами. Нынешний дуэт комиков в ведущей супердержаве мир не очень то веселит. Ему от этой избирательной шарады становится совсем тревожно.