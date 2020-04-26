В Испании заявили о 100 тысячах выздоровевших от COVID-19

В Испании от коронавируса вылечились уже более 100 тысяч человек, но ежедневное количество погибших продолжает расти. Об этом со ссылкой на данные испанского Минздрава сообщает El Pais.

Согласно информации, за последние сутки в Испании зарегистрирован 331 новый смертельный случай - больше, чем накануне (288).

С начала эпидемии в стране в целом умер 23 521 человек. Почти 210 000 были заражены с начала коронавирусного кризиса и 100 875 выздоровели.