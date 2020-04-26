Борис Джонсон: «Карантин важнее ущерба экономике»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна приблизилась к выполнению первой задачи в борьбе с Covid-19 - уберечь систему здравоохранения от непомерной нагрузки, сообщает ВВС.

Джонсон заверил, что он, как никто, понимает урон, который карантин наносит экономике, однако сейчас первоочередная задача - закрепить достижения всеобщей изоляции и избежать второй вспышки заболевания.

"Сдержите свое нетерпение", - обратился премьер к владельцам бизнесов.

Премьер-министр дал понять, что решение о выходе из карантина будет приниматься в консультациях со всеми политическими силами и станет максимально прозрачным.

"Если мы сохраним дух единства и решимости, я не сомневаюсь, что мы победим", - сказал Джонсон.