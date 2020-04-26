Управление мусульман Кавказа о хадже в этом году

Саудовская Аравия пока не делала конкретных заявлений на счет хаджа, хотя в Азербайджане прием документов для его совершения был временно приостановлен из-за особого режима карантина, сказали в Управлении мусульман Кавказа (УМК), передает Trend.

Отмечается, что Саудовская Аравия пока не направляла какое-либо уведомление о приостановлении хаджа в связи с угрозой коронавируса.

До введения в Азербайджане особого режима карантина для совершения паломничества обратились свыше 250 человек.

В УМК подчеркнули, что пока рано что-то говорить о решении в связи с отменой или проведением паломничества. В ведомстве уточнили, что решение будет принято в соответствии со сложившейся ситуацией.