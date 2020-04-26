Саакашвили: Я никаких должностей не клянчу

Как пишет издание Гордон, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук сказала, что считает назначение Саакашвили в Офис президента более эффективным на данном этапе, к тому же за назначение его вице-премьером Верховной Раде может не хватить голосов.

"При всем уважении, я – Михаил Саакашвили. Я не могу быть заместителем руководителя Офиса президента, – ответил бывший глава Грузии. – Я не ищу должностей. Я не могу быть на этой должности. Спасибо за предложение, но эту должность, кстати, мне Зеленский не предлагал".

Он подчеркнул, что не просит никаких должностей в Украине и при желании может найти, чем заниматься: "Я никаких должностей не клянчу, уважаемые мои, любимые мои. Уверяю вас: я найду себе в жизни занятие интересное. Но смотреть, как Украина будет уничтожаться этим кризисом, этим цунами, в который она входит, я не хочу".

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у Саакашвили "есть потенциал для поддержки правительства Украины". По данным источников "РБК-Украина", перед тем как предложить Саакашвили должность вице-премьера, окружение украинского президента обсуждало другие варианты его трудоустройства. Политику якобы предлагали должность замглавы Офиса президента, но он отказался.