Саакашвили: Я никаких должностей не клянчу
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что по статусу не может занимать должность заместителя руководителя Офиса президента.
Как пишет издание Гордон, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук сказала, что считает назначение Саакашвили в Офис президента более эффективным на данном этапе, к тому же за назначение его вице-премьером Верховной Раде может не хватить голосов.
"При всем уважении, я – Михаил Саакашвили. Я не могу быть заместителем руководителя Офиса президента, – ответил бывший глава Грузии. – Я не ищу должностей. Я не могу быть на этой должности. Спасибо за предложение, но эту должность, кстати, мне Зеленский не предлагал".
Он подчеркнул, что не просит никаких должностей в Украине и при желании может найти, чем заниматься: "Я никаких должностей не клянчу, уважаемые мои, любимые мои. Уверяю вас: я найду себе в жизни занятие интересное. Но смотреть, как Украина будет уничтожаться этим кризисом, этим цунами, в который она входит, я не хочу".
22 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у Саакашвили "есть потенциал для поддержки правительства Украины". По данным источников "РБК-Украина", перед тем как предложить Саакашвили должность вице-премьера, окружение украинского президента обсуждало другие варианты его трудоустройства. Политику якобы предлагали должность замглавы Офиса президента, но он отказался.