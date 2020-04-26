В Сирии пропали американские военные
Военная машина армии США подверглась нападению неизвестной вооруженной группы в провинции Дейр-эз-Зор, судьба двух американских военнослужащих, находившихся в автомобиле, неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский государственный телеканал "Сурия Фадаия".
По данным телеканала, военные США подверглись нападению во время следования с месторождений Омар в направлении месторождений Танак. Военная машина марки Hammer после нападения обнаружена полностью сгоревшей. Судьба военных и их местонахождение неизвестны.