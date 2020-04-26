Тамилла Алиева 16:09

AccessBank стал первым банком, предоставившим микрокредиты фермерам. В результате партнерства AccessBank с Агентством по агрокредитованию и развитию (AKİA) клиенты банка могут воспользоваться льготными микрокредитами, предоставленными государством аграрному сектору. Первыми бенефициарами льготных микрокредитов стали клиенты Бардинского филиала банка. Сегодня фермеры получили кредиты от AccessBank, чтобы заложить основу для развития своих ферм. Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 апреля были расширены полномочия Агентства по агрокредитованию и развитию (AKİA), и начат новый этап финансирования сельскохозяйственного сектора. Данный указ позволяет предоставлять фермерам беззалоговые микрокредиты на сумму до 15,000 манатов для создания и расширения хозяйств, занятых в садоводстве, земледелии и животноводстве.

Председатель правления AccessBank Анар Гасанов в своем комментарии для haqqin.az отметил: «AccessBank из года в год планомерно поддерживает бизнес, занятый в сельском хозяйстве. Ежемесячно более 50% выдаваемых кредитов предоставляются бизнесам, занятым в сельском хозяйстве. У нас есть большой опыт в выдаче и управлении аграрных кредитов. Только за последний год нами выдано более 35 тысяч таких микрокредитов на сумму в 120 млн манатов. Сегодня мы расширяем поддержку сельскому хозяйству за счет сотрудничества с государственным Агентством по агрокредитованию и развитию». В свою очередь, в беседе с haqqin.az председатель AKIA Мирза Алиев заявил: «Мы уверены, что этот проект увеличит количество мелких предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, и укрепит мелкие фермерские хозяйства».