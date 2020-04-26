В Азербайджане выявлено 33 новых случаев заражения коронавирусом, 23 человека вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о смерти пациента 1960 г.р., у которого был выявлен коронавирус.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1 678 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1162 человек вылечились, 22 скончались, 494 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.