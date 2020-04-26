Ученые предупредили о скором отупении человечества

Как показали исследования, к снижению интеллекта может привести повышенный уровень углекислого газа. По мнению ученых, к концу ХХI века концентрация диоксида углерода в помещении будет в три раза выше нынешних значений на открытом воздухе. Это приведет к увеличению количества растворенного в крови углекислого газа и уменьшению притока кислорода в мозг, что, в свою очередь, вызовет повышенную сонливость и ухудшит когнитивные функции, передает РЕН ТВ.

Кроме того, повышенная концентрация парникового газа губительно скажется на способности планировать и принимать решения на 50% и 20% соответственно, считают американские ученые.