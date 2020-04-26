В Кремле не рассчитывают на возврат высоких цен на нефть

Повод для возвращения цен на нефть к высоким уровням в настоящее время отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

«Нет повода для ожидания возвращения цен к очень высоким уровням, но, тем не менее, основываясь на результатах консенсуса, а именно сделки ОПЕК++, есть основания надеяться, что после того, как она с 1 мая вступит в действие, она позволит демпфировать, то есть сделать плавнее колебания цен на нефть и избегать какие-то обвальные значения», — предположил Песков.

По его словам, «обязательно наступит рост спроса на нефть и нефтепродукты».