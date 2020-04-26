Ильхам Алиев обсудил с президентом Литвы борьбу с коронавирусом и связи с Евросоюзом фото
По инициативе литовской стороны между президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся разговор в формате видеосвязи, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Литвы поздравил президента Азербайджана по случаю наступления месяца Рамазан. Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравление.
Касаясь двусторонних отношений, главы государств отметили хороший уровень политических связей, важность доведения экономических и торговых связей до этого уровня, подчеркнули необходимость проведения заседания Межправительственной комиссии по окончании пандемии.
Президент Литвы Гитанас Науседа попросил президента Ильхама Алиева поделиться своими взглядами о программе «Восточное партнерство» в преддверии саммита стран Восточного партнерства в июне этого года и состоянии отношений между Азербайджаном и ЕС в целом.
Президент Ильхам Алиев сказал, что, помимо участия в программе «Восточное партнерство», Азербайджан придает большое значение развитию двусторонних связей с Европейским Союзом и подписал документы по стратегическим партнерским отношениям с девятью странами этой организации. Подписанный в 2018 году между Азербайджаном и Евросоюзом документ «Приоритеты партнерства», охватывает политическую, экономическую, торговую, энергетическую, транспортную и другие сферы.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о мерах, предпринятых для борьбы с пандемией коронавируса. Президент Литвы отметил, что Азербайджан добился значительных успехов в борьбе с пандемией.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что с первых дней пандемии коронавируса Азербайджан находится в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения и поддерживает международные усилия и сотрудничество в борьбе с пандемией.