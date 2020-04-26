Касаясь двусторонних отношений, главы государств отметили хороший уровень политических связей, важность доведения экономических и торговых связей до этого уровня, подчеркнули необходимость проведения заседания Межправительственной комиссии по окончании пандемии.

По инициативе литовской стороны между президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся разговор в формате видеосвязи, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Литвы Гитанас Науседа попросил президента Ильхама Алиева поделиться своими взглядами о программе «Восточное партнерство» в преддверии саммита стран Восточного партнерства в июне этого года и состоянии отношений между Азербайджаном и ЕС в целом.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, помимо участия в программе «Восточное партнерство», Азербайджан придает большое значение развитию двусторонних связей с Европейским Союзом и подписал документы по стратегическим партнерским отношениям с девятью странами этой организации. Подписанный в 2018 году между Азербайджаном и Евросоюзом документ «Приоритеты партнерства», охватывает политическую, экономическую, торговую, энергетическую, транспортную и другие сферы.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о мерах, предпринятых для борьбы с пандемией коронавируса. Президент Литвы отметил, что Азербайджан добился значительных успехов в борьбе с пандемией.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что с первых дней пандемии коронавируса Азербайджан находится в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения и поддерживает международные усилия и сотрудничество в борьбе с пандемией.